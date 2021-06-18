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18 Haziran 2021 Cuma 09:33:00 - Güncelleme:18 Haziran 2021 Cuma 09:51:00

3. doz aşı ne zaman yapılacak? Hedef masmavi Türkiye

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'Temmuzda daha rahat sosyalleşiriz' Günlük aşılama 1.6 milyona yaklaştı, nüfusunun yüzde 20'sinden fazlası aşılanan il sayısı 60'a yükseldi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerektiğini söyledi. Akşam'ın haberine göre, Prof. Dr. İlhan, kısıtlamaların vaka sayısına göre değerlendirildiğini belirterek, "5 binli rakamları gördük. Bu rakamlar bu şekilde devam ederse Sayın Cumhurbaşka'nımız da 'Temmuz başına kadar' diye ifade etmişti. Belki önümüzdeki hafta değerlendirilebilir. Temmuz ayında daha rahat bir sosyal ortamın olabileceğini öngörebiliriz" dedi.

'ÜÇÜNCÜ DOZ BU AY BAŞLAR'

Prof. Dr. İlhan, 3. doz aşıya ilişkin, "Bağışıklığın daha uzun olmasını amaçlıyoruz. Nasıl önce sağlık çalışanları, 65 yaş üstü büyüklerimiz ile devam ettiyse aynı şekilde uygulanır. İlk doz ocak, ikincisi şubatta yapıldı. Temmuz-ağustosta 3'üncü doz aşının yapılması mümkün" dedi.

AVM'DE YERİNDE AŞI

Gaziantep'teki Sanko Park AVM'ye gelen vatandaşa aşı yapılıyor.

Sağlık Bakanı Koca Türkiye'nin önceki gün 47 bin kişilik aşı ordusuyla her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre dünyadaki en yüksek rakama ulaştığını açıkladı.

Dün saat 19.00 itibarıyla

1. doz: 24.452.663

2. doz: 14.142.634

Toplam: 38.595.297

35 YAŞ ÜSTÜNE İLK AŞI

Dün sisteme tanımlanan 35 yaş ve üzeri vatandaşlar, aşılarını olmaya başladı. Dün 1.5 milyon dozdan fazla aşı yapıldı, nüfusunun yüzde 20'sinden fazlası aşılanan il sayısı 57'ye yükseldi, iki doz aşısını yaptıranların 18 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 23.47 oldu. İstanbul'da toplam aşı sayısı 6.8 milyonu geçti, ikinci doz aşısını yaptıranların 18 yaş üstüne oranı yüzde 20'yi aştı.

100'ÜN ÜZERİNDE İKİ İL KALDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Haziran arasında 100 bin kişide ortalama vaka haritasını açıkladı. Bakan Koca, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek" dedi. Vakalar İstanbul'da 55.20, Ankara'da 94.87, İzmir'de 32.04 oldu. Son 1 haftada ise vaka sayısı en çok azalan iller Bilecik (66.30), Karaman (49.43), Malatya (55.82), Kastamonu (70.41) ve Isparta (76.54) olarak kayıtlara geçti. En az vaka Adana (7.70), Osmaniye (7.66), Aydın (16.53) ve Adıyaman'da (18.34) kaydedilirken, en çok vaka artışı ise şu illerde görüldü: Kars (129.51), Bolu (107.5), Eskişehir (99.79), Gümüşhane (98.80), Erzurum (95.08) ve Tokat (97.51).

HASTA VE VEFAT SAYISINDA DÜŞÜŞ

Türkiye'de dün yapılan 225 bin 64 testten, 5 bin 904'ü pozitif çıktı. Hasta sayısı 509, ağır hasta sayısı 860, iyileşen hasta 4 bin 143 oldu. 62 iki kişi ise virüs nedeniyle vefat etti.

Etiketler : türkiye aşı korona 3.doz
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