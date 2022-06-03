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03 Haziran 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:03 Haziran 2022 Cuma 08:30:00

30-50 yaş arasına böbrek taşı uyarısı

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Uzmanlar, erkeklerin 3 kat daha fazla böbrek taşı oluşturduğunu, 30-50 yaşındakilerin ise riskli grupta sayıldığını söyleyerek uyarıda bulundu.

Uzmanlar, erkeklerin 3 kat daha fazla böbrek taşı oluşturduğunu, 30-50 yaşındakilerin ise riskli grupta sayıldığını söyleyerek uyarıda bulundu. Doç. Dr. Süleyman Sami Çakır, her 10 kişiden birinin böbrek taş oluşumuyla karşılaştığını, yaşı 30-50 arasındakilerin taş oluşma riskinin daha yüksek olduğunu belirtti. Böbrek taşı hastalarının bir defadan fazla taş oluşumuyla karşılaştığını aktaran Çakır, vücuttaki idrar üretme biçimindeki dengesizliğin, ailesel yatkınlığın, doğuştan idrar yolları anomalileri ve sistemik bazı hastalıkların da böbrek taşına yol açtığını vurguladı.

KANLI İDRAR RENAL KOLİK HABERCİSİ

Taşın boyutunun ve idrar yollarındaki yerinin tedavi yöntemini belirlediğini söyleyen Çakır, şunları kaydetti: "Eğer böbrek taşınız idrar akışını engelliyorsa renal kolik olarak bilinen şiddetli ağrı başlar. Renal kolik, bel, vücudun her iki yanı, kaburgaların alt kısmından kasık ve uyluk bölgesine kadar uzanan şiddetli bir ağrıya neden olur. Erkeklerin yumurtalıklarında da hissedilir. Bulantı, kusma, idrar yaparken ağrı ve kan ile ateş gibi belirtileriniz varsa hemen hekime başvurmalısınız."

Etiketler : 30-50 yaş arası böbrek taş oluşumu Doç. Dr. Süleyman Sami Çakır
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