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17 Kasım 2021 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 09:54:00

3. dozları aksatmayın! Prof. Dr. Şener: İşimiz çok zor değil! Tam doz aşı % 75'e çıkarsa kontrol bizde

Kaynak: Akşam

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"3. dozları aksatmayın! Takvim tamamlanırsa salgının kontrolü elimize geçer" Bilim Kurulu üyesi Prof. Şener, 3. doz çağrısı yaparak “Aşısı tamamlanan grubu yüzde 75'in üzerine çıkarırsak, salgının kontrolü elimize geçecek” dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararla üçüncü doz Biontech uygulamasına başlandı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Biontech'in 3'üncü doz aşısına dikkati çekerek "2 doz aşılanmış bireylerde koruyucu antikor seviyesi, ömür boyu yüksek düzeylerde kalmıyor. 6'ıncı ayı doldurmuş olan kişilerde bu antikor seviyesi çok düşüyor. 3'üncü doz aşıyı ekstra önemsiyoruz. Bu hem Türkiye hem de dünya için oldukça önemli" diye konuştu.

TEDBİRLER HÂLÂ EN BÜYÜK GÜÇ

"Aşı tedarikiyle ilgili bir problem olmadığı için 2'nci doz aşısının üzerinden 180 gün geçmiş olan bireylerin tamamına 3'üncü doz uygulanıyor" diyen Prof. Şener, şöyle devam etti: "Rakamların stabil seyretmesi aldatmasın. Ani yükselmeler olabilir. Maske, mesafe, el hijyenine dikkat etmeden koronavirüs vaka sayılarını kontrol etmek mümkün değil. Bir yandan da eksik aşılı olan grubu ihmal etmemek lazım. Salgını kontrol altına almak için çift ve 3'üncü doz aşılanma çok önemli. Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 58'i aşısını tamamladı. Bu grubu ne kadar erken yüzde 75'in üzerine çıkarırsak salgının kontrolü bizim elimize geçecek. Aksi takdirde önümüzdeki yıl da hala koronavirüsü konuşma tehlikemiz var."

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3'üncü doz aşı olmak için gelen vatandaşlardan Sevim Özanal, "Korkuyoruz. 4'üncü, 5'inci dozu da oluruz. Ne gerekiyorsa yapmalıyız" dedi.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı aşı korona 3'üncü doz uygulanıyor Biontech
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