3-6 yaş arasında asla sünnet yaptırmamalı

Çocukluk çağında en sık yapılan cerrahi işlemlerden biri de sünnet. Okulların kapanmasıyla birlikte tatile girecek olan çocukların sağlığı açısından yaz mevsimi sünnet için en uygun zaman. Sünnet işlemine karar verirken çocuğun bu süreci en az sıkıntıyla atlatması ve gelecek yaşamını da rahat geçirmesi oldukça önem taşıyor. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, "2-6 yaş arası çocuklarda sünnet; cinsel kimlik gelişimi, benmerkezci ve uyumsuz olmaları nedeniyle zorunlu olmadıkça yapılmamalıdır. Çocuğun cinsel kimlik döneminin geliştiği bu dönemde sünnet yaparsak, iğdişlik dediğimiz erkeklik gücünün kaybı korkusu yaşanır ve bir ömür boyunca kapanmaz yaralar oluşabilir. Ne pahasına olursa olsun çocuklarımızı 3-6 yaş arasında asla sünnet yaptırmamalıyız'' dedi.

