28 günlük süre doldu! Toplu aşılama sürecinde ikinci dozun uygulanmasına başlanıyor
Koronavirüs aşısında ikinci doz öncesi geçmesi beklenen 28 günlük süre bu hafta doluyor. Ocak ayı sonunda Türkiye'ye ulaşan Sinovac aşısının ikinci dozlarının, bu hafta uygulanması planlanıyor. İkinci dozlar için de önce sağlık çalışanlarından başlanacak.
Çin'den alınan ikinci parti Sinovac aşısı ocak ayının sonunda Türkiye'ye ulaştı. Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu'nda incelemeye alınan aşıların, bu hafta kullanıma sunulması planlanıyor.
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, aşıların analiz sürecinin bu hafta içi tamamlanıp, sağlık çalışanlarından başlayarak toplumun kullanımına sunulacağını söyledi.
İlhan, aşının ikinci sağlık çalışanlarına uygulanmasına perşembe günü başlayacağını, muhtemelen 5-6 gün içinde tamamlanacağını kaydetti.
Sağlık çalışanlarının ikinci doz aşısı yapılırken, 65 yaşından büyüklere de aşı yapılacak.
2 BUÇUK MİLYON KİŞİ AŞILANDI
Şu anda 75 yaş üstü bireylere ilk doz aşılama yapılıyor. Bugüne kadar 2 buçuk milyonun üzerinde aşılama yapıldı.
Peki, salgın nedeniyle ikamet adreslerinde bulunmayanlar nasıl aşılanacak?
Aşılamanın ikamete göre yapılmadığını aktaran İlhan, "Herkes başvuru yaptığı sağlık kuruluşu üzerinden aşılamasını yapabilir. Erzurum'da olan vatandaşımıza Ankara'da, Antalya'da olan vatandaşımıza İzmir'de aşılama yapabilir. Yeter ki doğru yerden randevu alabilsin." dedi.
Aşılama sırası gelenler; e-Devlet, e-Nabız, Hayat Eve Sığar uygulamasından ya da Alo 182'yi arayarak, Aile Sağlık Merkezleri'ne danışarak randevu oluşturabiliyor.
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