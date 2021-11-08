21 gün yapılması yeterli migrene şeytan pençesi kürü

Mide bulantısı, göz kararması ve baş dönmesine neden olan migrenden kurtulmak için 21 günlük 'şeytan pençesi kürü' kullanmak yeterli. Migren baş ağrısı, zonklayıcı ya da keskin olarak özellikle şakak bölgesinde sabit olur. Bitkisel tedavi uzmanları bu hastalık için 'şeytan pençesi' bitkisini öneriyor. Yapılan bir araştırmada, nöropatik ağrıların ve ameliyat sonrası ağrıların, 21 günlük şeytan pençesi ekstraktı kullanımının ardından azaldığı görülmüştür. 2001 yılındaki bir çalışmada ise kronik bel ağrısı olan hastalara sekiz hafta boyunca verilmiştir ve hastaların büyük bir kısmında hareketlilik artmıştır. Siyatik sinir ağrılarına karşı da kullanılabileceği belirtilmektedir.

