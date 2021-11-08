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08 Kasım 2021 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:08 Kasım 2021 Pazartesi 08:00:00

21 gün yapılması yeterli migrene şeytan pençesi kürü

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Mide bulantısı, göz kararması ve baş dönmesine neden olan migrenden kurtulmak için 21 günlük 'şeytan pençesi kürü' kullanmak yeterli.

Mide bulantısı, göz kararması ve baş dönmesine neden olan migrenden kurtulmak için 21 günlük 'şeytan pençesi kürü' kullanmak yeterli. Migren baş ağrısı, zonklayıcı ya da keskin olarak özellikle şakak bölgesinde sabit olur. Bitkisel tedavi uzmanları bu hastalık için 'şeytan pençesi' bitkisini öneriyor. Yapılan bir araştırmada, nöropatik ağrıların ve ameliyat sonrası ağrıların, 21 günlük şeytan pençesi ekstraktı kullanımının ardından azaldığı görülmüştür. 2001 yılındaki bir çalışmada ise kronik bel ağrısı olan hastalara sekiz hafta boyunca verilmiştir ve hastaların büyük bir kısmında hareketlilik artmıştır. Siyatik sinir ağrılarına karşı da kullanılabileceği belirtilmektedir.

Etiketler : Mide bulantısı göz kararması baş dönmesi şeytan pençesi kürü
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