20 yaş dişleri çekilmezse eklem problemleri oluşabilir

Uzmanlar, en beklenmeyen zamanda şişlik, apse veya iltihap yaparak şiddetli ağrılarla kendini belli eden 20 yaş dişleri için mutlaka ağrı veya apse oluşmadan önce bir diş hekimine başvurulması gerektiğini bildirdi. Ortodonti Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Oğuz Öztoprak, "Dişlerimiz, çapraşık sindirim ve çiğneme bozuklukları oluşturuyor. Düzgün çiğneyebilme doğru öğütme işlemi için oldukça önemli. Örtülü kalan 20'lik dişler ise eğer çıkmazsa diğer dişlere baskı yaparak çapraşıklığa sebep olabilir. 20 yaş dişleri çekilmediği zaman ciddi eklem problemleri oluşabilir. Ayrıca, çıkamayan veya yarısı çıkan dişlerin komşu dişlere zarar vermesi, besin artıklarından dolayı koku yapması ve kemikte kist oluşturması sonucu çene cerrahisi uzmanları bu dişleri haklı olarak almak istemektedirler" dedi.

