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20 Kasım 2021 Cumartesi 19:20:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 19:37:00

20 Kasım 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı: Son 24 saatte 23 bin 347 yeni vaka

Kaynak: AA

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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Kasım 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. İşte Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu: Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 347 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 347 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 352 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 347 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 163 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,57, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,26 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 272 bin 284 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İki doz aşılıların sayısının 50 milyonu geçtiğini ve 50 milyonun toplam nüfusun yüzde 60'ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda yüzde 80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz."

Etiketler : koronavirüs 20 kasım koronavirüs tablosu sağlık bakanlığı
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