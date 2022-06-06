2 bin kişiyle ‘Mış Mış'

Simge, Kocaeli Hayal Kahvesi'nde verdiği konserde geniş kitlelere hitap etti. 2 bin kişinin konser alanını doldurduğu salonda Simge, 'Mış Mış' başta olmak üzere sevilen parçalarını seslendirdi. Hayranlarından gelen istekler üzerine bazı şarkıları tekrar söyleyen şarkıcıyla dinleyiciler, fotoğraf çekme yarışına girdiler. Yoğun ilgi nedeniyle konseri izlemek isteyen pek çok kişi içeri giremezken Simge, sahne kıyafetiyle de göze hitap etti.