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12 Ocak 2021 Salı 22:55:00 - Güncelleme:13 Ocak 2021 Çarşamba 17:09:00

100 hamileden 90'ı koronavirüsü hafif atlatıyor

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Birçok anne adayı, koronavirüs salgını nedeniyle hem kendileri hem de bebekleri için endişe duyuyor.

Bu dönemde hamilelerin ateşlenme konusunda dikkatli olmalarını söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Kızıldağ, “Koronavirüsün anne karnındaki bir bebeğe geçişi henüz görülmedi. Bu nedenle kabaca, gebe koronavirüs olsa da bebeğe geçmeyeceğini söyleyebiliriz. Hastalık 100 gebenin 90’ında hafif seyrettiği için sadece semptomatik tedavi uygulanır” dedi. Dr. Öğr. Üyesi Emrah Kızıldağ, “Ateş burada çok önemli bir olgu çünkü anne karnındaki bebeği de en çok ateş etkiler. Eğer koronavirüs anne adayında ağır seyrederse, oksijen satürasyonları düşmüşse yüzde 95 oksijen alınması gereklidir. Satürasyon düşer ve gebenin hastaneye yatması gerekirse o zaman anti-viral tedaviye başlanabilir. Anti-viral tedaviye başlamadan önce enfeksiyon hastalıkları ve göğüs hastalıklarıyla birlikte karar verilir. Çok nadir de olsa bu ilaçların anne karnında büyüme, gelişme geriliği yapma ihtimali var. Tüm bu kriterler göz önünde bulundurularak tedavi düzenlenir” diye konuştu.

Etiketler : Emrah Kızıldağ hamile koronavirüs salgın
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