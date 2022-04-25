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25 Nisan 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:25 Nisan 2022 Pazartesi 08:30:00

10 dakikadan uzun süren banyo cildi kurutur

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Tıbbi adı kserozis olan cilt kuruluğu, cildin en dış tabakası olan epidermiste yeterli oranda su bulunmaması nedeni ile oluşur ve yaygın bir rahatsızlıktır. Erkek ve kadınlarda bu rahatsızlık eşit ölçüde görülürken, yaşlı kişilerde ise daha sık görülebiliyor.

Genel olarak eller, dirsekler ve dudaklar cilt kuruluğundan en fazla etkilenen bölgeler oluyor. Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Bereket, "Özellikle banyo yaptıktan sonra oluşan gerginlik hissi, ciltte pütürlü görünüm, kaşıntı, ciltte soyulma ve pullanma, ince çizgiler ve çatlama, kızarıklık ve döküntü, kanayan derin çatlaklar, kaşımaya bağlı iz ve renk değişikliği gibi belirtiler cilt rahatsızlıklarının belirtileridir" dedi. Dr. Turgay Bereket şu önerilerde bulundu: "Banyo ılık su ile yapılmalı, en fazla 10 dakika sürmeli ve gerekmedikçe haftada 2'yi geçmemelidir. Banyolarda sabun yerine "syndet" diye tanımlanan sert olmayan ve cildin yağ tabakasını bozmayan ürünler tercih edilmelidir. Kese ve lif kullanmamalı, temizleyici ürünleri vücuda elle sürülmelidir. Banyo sonrasında deri yumuşak havlu ile fazla tahriş etmeden kurulanmalı ve ilk 3 dakika içerisinde nemlendirici pomad veya emülsiyonlar sürülmelidir."

Etiketler : banyo cilt cilt hastalıkları ciltte kuruma
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