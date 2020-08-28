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28 Ağustos 2020 Cuma 21:15:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 21:15:00

10 dakikada gözlüksüz hayat!

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Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sinan Göker, lazer operasyonlarıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

Lazer teknolojisiyle hastalar 10 dakikalık bir operasyondan sonra çok daha konforlu bir yaşama kavuşabiliyor. Lazerle yüksek numaralı miyop ve hipermetrop hastaları bile gözlük ya da lense gerek duymuyor.

LAZERLE HANGİ NUMARALAR TEDAVİ EDİLİYOR?

Yeni olarak 8 numaraya kadar hipermetroplar tedavi edilmeye başlandı. 4 numaranın üstünde olan yüksek hipermetroplar Avrupa’da lazerle tedavi edilmiyor. Dünyada da çok az klinikte uygulanıyor çünkü bu müdahale için deneyim ve özel lazer gerekiyor. Özellikle de 7 numaraya kadar olan hipermetrop astigmatlar düzeltilmesi en zor olanlar. Ülkemizde yüzde 90 başarı oranıyla düzeltebiliyoruz.

6 ile 10 numaralar arasında olan miyoplar yüzde 95 oranında sıfıra düşüyor. 6 numaraya kadar olan miyoplar yüzde 97 oranında sıfırlanıyor.

Astigmatların tümü (miyop astigmat, hipermetrop astigmat ve mixed astigmat) lazerle tedavi edilebiliyor.

7 numaraya kadar olan hipermetroplarda 100 hastadan 95’inin gözlük kullanmasına gerek kalmıyor. 10 numara üzeri miyoplarda göz içi lensi uygulaması son yıllarda çok gelişti, daha emniyetli hale geldi. Göz içi lensini 25 numaraya kadar miyoplara ve 7 numara astigmatlara uygulayabiliyoruz. Görme keskinliğinde 20 puan artış sağlanabiliyor.

LAZER OPERASYONU MUAYENESİ NASIL YAPILIYOR?

Hasta lens kullanıyorsa, kullandığı lensin tipine göre 1 hafta önceden takmamasını istiyoruz. Lensler korneaya baskı yaptığı için ölçümler doğru çıkmayabiliyor. Bu da hem muayene sonucunu hem de operasyonu etkiliyor. Lens kullanmıyorsa ve hasta aynı gün içerisinde operasyon olmayı planlıyorsa parfüm, krem, losyon gibi kozmetik ürünleri ve makyaj malzemelerinin kullanılmaması gerekiyor.

MUAYENE SÜRESİ NE KADAR?

3-4 saat sürüyor. Hastanın vaktini bu süreye göre ayarlamasında yarar var.

Ameliyat süresi nedir?

Muayeneler ne kadar uzunsa, ameliyat da bir o kadar kısa sürüyor. Her iki gözün tedavisi yaklaşık 10 dakikada tamamlanıyor. Lazerle göz tedavilerinde ileri bir teknoloji kullanıldığı için operasyonlar bu kadar kısaldı. Yüksek teknolojiye en doğru veriyi girebilmek için muayeneler bu kadar uzun tutuluyor.

HANGİ ANESTEZİ YÖNTEMİ UYGULANIYOR?

Görme bozukluklarının lazerle tedavisinde genellikle damla şeklinde anestezi uygulanıyor. Damla anestezi dediğimiz ve iğne olmayan çok etkili bir damlayı 3 kere göze damlatıyoruz. Çok etkili bir anestezi türü olduğu için hasta hiçbir ağrı hissetmiyor. Hatta o damlayla katarakt ameliyatı bile yapılabiliyor. Operasyon sırasında hastayla konuşabiliyoruz. Panik atağı olan veya çok korkan hastalarda refraktif cerrahi için geliştirilmiş özel bir dilaltı sakinleştirici kullanıyoruz. Aşırı korkusu olan hastalar bile operasyon sürecini keyifli ve sohbet ederek geçirebiliyor.

OPERASYON SONRASI NORMAL HAYATA DÖNÜŞ NE ZAMAN OLUYOR?

Lazerden sonra aynı gün hasta evine gidip dinleniyor. Ertesi gün uyanıp gözünü açtığında normal görüşüne kavuşuyor. Ertesi gün yapılan kontrolden sonra hasta günlük hayatına dönüyor.

İŞLEM RİSKLİ Mİ?

Gözü kaybetme, kör olma riski yok. Çünkü bu tedavi göz dışı bir ameliyat oluyor. Eğer gözü bir portakal olarak düşünürsek ameliyatı kabuk kısmına yapıyoruz, içine girmiyoruz. Hastalar 'Tamam kör olmuyoruz ama gözümüzde herhangi bir araz ya da problem kalabilir mi?' diye sorabiliyor. Lazer tedavisi deneyimli bir cerrah ve ileri teknoloji kullanılarak yapıldığı takdirde gözde ciddi kalıcı bir hasar olma ihtimali yok.

HASTA İLERİDE KATARAKT AMELİYATI OLABİLİR Mİ?

Geçmişte lazer ameliyatı olmuş bir hastada daha sonra katarakt oluşursa katarakt ameliyatı olmasında herhangi bir problem yoktur.

KİMLERE UYGULANMAZ?

- 18 yaşından küçüklere,

- Gözü ileri derecede gözü kuru olanlara (uzun süre kontakt lenst kullanımından veya başka bir hastalıktan kaynaklanabilir),

- Korneada keratokonus hastalığı veya bunun ön belirtileri varsa,

- Romatizmal hastalığı olanlara.

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