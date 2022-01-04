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04 Ocak 2022 Salı 09:30:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 09:40:00

10 bin adım atmak egzersiz yerine geçmez

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Obezite günümüzün en sık yaşanan sağlık sorunlarından bir tanesi.

Obezite günümüzün en sık yaşanan sağlık sorunlarından bir tanesi. Sağlıksız besinlere kolay ulaşımın ve fiziksel hareketsizliğin obezitenin altyapısını oluşturduğuna dikkat çeken Egzersiz Uzmanı Doç. Dr. Meral Küçük Yetgin, "Fiziksel olarak aktif olmak obezitesi olsun ya da olmasın toplumun her kesiminden bireyin sağlık için sorumluluğudur. Türk toplumunun yaklaşık yüzde 75'i ne yazık ki fiziksel olarak aktif değil. Hareketsiz bir yaşam tarzı obeziteye neden olan en önemli faktörlerden birisidir. Ancak obeziteli bireylerin fiziksel olarak aktif olmanın yanı sıra yapılandırılmış bir egzersiz programını düzenli olarak takip etmeleri gereklidir" şeklinde konuştu. Sık yapılan yanlışlardan bir tanesinin, daha uzun süreli ve aşırı yüklenme içeren egzersizlerin daha faydalı olduğu inancıyla, bıktırıcı bir yoğunlukta egzersiz yapmak olduğunun altını çizen Doç. Dr. Meral Küçük Yetgin şöyle devam etti: "Önemli olan vücut yağını azaltırken kas kütlesini koruyan bir egzersiz modelini kişiye özel olarak, doğru şiddet, süre ve sıklıkta sürdürmek, gerektiğinde ise değiştirmektir. Son zamanlarda popüler olan günde 10.000 adım atma akımı bireylerde egzersiz yaptıkları yanılgısına yol açıyor. Günün sonunda bu hedefe ulaşmış olmak elbette fiziksel olarak aktif olunduğunun bir göstergesi ancak bunun yanında yapılandırılmış egzersiz yapmak da gerekli. Günde 10 bin adım atarak fiziksel olarak aktif olmanın yanında haftada 3-4 gün de 30 dakikada 3 bin-3 bin 500 adımla yürüyüşümüzü sağlık için gerekli seviye olan orta şiddetli egzersiz hedefine taşımış olmamız mümkün olacaktır."

Etiketler : Obezite 3-4 gün de 30 dakika Doç. Dr. Meral Küçük Yetgin 10 bin adım
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