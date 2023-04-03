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03 Nisan 2023 Pazartesi 09:51:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 09:51:00

Zimem geleneğiyle borçlar ödeniyor

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Erzurum Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Samet Erdoğan zimem defteri geleneğinin Ramazan ayında da devam ettirildiğini söyledi.

Osmanlı geleneği olan zimem defteri uygulaması hakkında bilgi veren Erzurum Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Samet Erdoğan şöyle konuştu: "Çok eskilere gitmeye gerek yok halen kullanılıyor bu defterler kimisi maaş aldığında hemencecik gelir borcunu sildirirdi. Bazı kişiler olası bir ihtilafı önlemek için kendine de bir defter olmasını ister ve aldığı her şeyin kendi defterine de kayıt edilmesini sağlardı. Ödeme günü geldiğinde iki defter karşılaştırılır ve ödemesi yapılırdı. Bazı zamanlar aylarca ödeme yapamayacak durumda olanların bile istedikleri şeyler hiçbir zaman geri çevrilmez, mutlaka verilirdi. Nasılsa parası olduğunda verecektir, anlayışı hakimdi. Siz de bu yardımı gizli olarak yapmak istiyorsanız mahalle aralarında marketlere direnen bakkallar uğrayın zira o bakkallarda hâlâ veresiye defterleri var."

Etiketler : osmanlı geleneği ramazan zimem defteri borç

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