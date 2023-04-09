Tövbe ederek ruhu ve bedeni arındırın

Ramazan, günahtan arınmak için önemli fırsattır. Bu günlerde tövbe için kapılar sonuna kadar açıktır. Tövbe eden kimse yaptığının yanlış olduğunu anlar, Allah'a yönelir, kusurlarını telafi ederek huzur bulur. Hz. Muhammed (sav) "Günahından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir" buyuruyor. Tövbe sadece dille olamaz; Gönülle, bütün bedenle, günaha bir daha dönmemesine olmalıdır. Allah, yalvaran dudağı, eğilmiş kalbi bilir, sonsuz rahmetiyle kapılarını açar. Bu ayda yapılacak duaların ve ibadetlerin kabul olması için de orucun yanında birçok şeye uymak gerekmektedir: Küfre sebep olan her türlü sözden ve fiilden uzak durulmalıdır. İlim sahibi olunmalıdır. Namazın, orucun ve her ibadetin ilmihal kitaplarında yazan farzları, vacipleri, sünnetleri mutlaka öğrenmelidir.

PİŞMAN OLMAKTIR

Ramazan'da her gün tutulacak orucun her biri için ayrı niyet edilmelidir. Bütün ibadetler ihlas ile yapılmalıdır. Allah rızası için olmayan, başkasına riya/gösteriş için yapılan ibadete sevap verilmez. Oruç, kul ile Rabbi arasındadır, başkalarının haberi bile olmaz. Bunun içindir ki, Yüce Allah "Âdemoğlunun bütün amelleri kendisi içindir, oruç hariç. O, benim içindir. Yemesini içmesini, nefsânî arzularını benim için terk ediyor, onun karşılığını da ben vereceğim" buyurmuştur.

Din İşleri Yüksek Kurulu, tövbeyi şöyle açıklamıştır: Yüce Allah, bağışlanacak müminlerin vasıflarını sıralarken şöyle buyurmaktadır: "Ve onlar bir kötülük yaptıkları, ya da nefislerine zulmettikleri zaman, Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları da Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Ve onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler." Günahlardan dolayı tövbe etmek farzdır. Tövbenin makbul olabilmesi için; işlenen günahı terk etmek, günah işlediğine pişman olmak, günahı bir daha işlememeye azmedip söz vermek, hak sahibi ile helalleşmek, Allah'tan af dilemek gerekir.