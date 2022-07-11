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11 Temmuz 2022 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2022 Pazartesi 10:00:00

‘Terzi' için ‘O Kız' dizisinden ayrıldı

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Çağatay Ulusoy ve Şifanur Gül'ün başrolünü paylaştığı 'Terzi' adlı yapıma oyuncu Berrak Tüzünataç, dahil olmuştu.

Çağatay Ulusoy ve Şifanur Gül'ün başrolünü paylaştığı 'Terzi' adlı yapıma oyuncu Berrak Tüzünataç, dahil olmuştu. OGM Pictures imzalı dizinin ikinci sezonunda yer alacak olan Tüzünataç'ın, Erkan Petakkaya'yla yer alacağı 'O Kız' projesiyle çekimlerin aynı zamana denk gelmesinden dolayı ayrıldığı öğrenildi. Oyuncu, 'Terzi' dizisinde Cemre karakterine hayat verecek.

Etiketler : Çağatay Ulusoy Şifanur Gül Berrak Tüzünataç
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