‘Terzi' için ‘O Kız' dizisinden ayrıldı

Çağatay Ulusoy ve Şifanur Gül'ün başrolünü paylaştığı 'Terzi' adlı yapıma oyuncu Berrak Tüzünataç, dahil olmuştu. OGM Pictures imzalı dizinin ikinci sezonunda yer alacak olan Tüzünataç'ın, Erkan Petakkaya'yla yer alacağı 'O Kız' projesiyle çekimlerin aynı zamana denk gelmesinden dolayı ayrıldığı öğrenildi. Oyuncu, 'Terzi' dizisinde Cemre karakterine hayat verecek.