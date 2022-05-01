Tatlı tercihiniz sütlülerden yana olsun

Ramazan ayında oruç dolayısıyla değişen beslenme alışkanlığı sonucu metabolizmanın yavaşladığına dikkat çeken Prof. Dr. Canan Hecer bu yüzden sağlık acısından normal beslenme alışkanlığına geçiş sürecinin dengeli olması gerektiğini vurguladı. Bir ay boyunca oruç tutanlar için iftar ve sahur olmak üzere iki öğün olarak alışılan beslenme alışkanlığı sonrası normal düzene geçişte dikkat edilmesi gerekilenler konusunda Prof. Dr. Canan Hecer, "Metabolizmamız bu süreçte yavaşladı. Bu yüzden tekrar eski düzene geçişte dengeli beslenmeye daha çok dikkat etmeliyiz" dedi. Bayram için ise sağlık açısından tatlı uyarısında bulunan Prof. Dr. Canan Hecer en iyi seçeneğin meyve olduğunu fakat illa tatlı tüketilecekse de ya sütlü ya da ev yapımı tatlı seçeneğinin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

