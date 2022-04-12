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12 Nisan 2022 Salı 07:17:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 15:52:00

Susuzluğu gidermek için gazlı içecek tüketmeyin

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Sahur ve iftarda dengeli beslenmenin Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmeyi sağlayacağını söyleyen Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, "Sahuru atlamak, sahurda geceden kalma ana yemekleri yemek, vücudu susuz bırakmak, susuzluğu gidermek için gazlı/şekerli içecekler, çay ve kahve tüketmek, iftar sonrası hemen tatlı yemek, günü hareketsiz geçirmek, iftarda aşırı yemek Ramazan'da en sık yapılan beslenme hatalarıdır" dedi.

Sahur ve iftarda dengeli beslenmenin Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmeyi sağlayacağını söyleyen Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, "Sahuru atlamak, sahurda geceden kalma ana yemekleri yemek, vücudu susuz bırakmak, susuzluğu gidermek için gazlı/şekerli içecekler, çay ve kahve tüketmek, iftar sonrası hemen tatlı yemek, günü hareketsiz geçirmek, iftarda aşırı yemek Ramazan'da en sık yapılan beslenme hatalarıdır" dedi. İftar ve sahur arasında kalan sürede hazmı kolaylaştırmak, rahat uyumak ve metabolizmayı hızlandırmak için bitki çayı tüketilmesi önerisinde de bulunan Uzm. Dyt. Uka, "Özellikle yeşil çay, rezene, ıhlamur, papatya, melisa çayı tercih edilebilir. İftardan sonra kan şekeri yükseleceğinden dolayı egzersiz yapma konusunda acele edilmemelidir. İftardan yaklaşık 1,5-2 saat sonra yapılacak 30-45 dakikalık tempolu bir yürüyüş metabolizmanın yavaşlamasını engelleyecektir. Oruç süresince gün boyu vücudun susuz kaldığı da göz önünde bulundurularak iftar ve sahur arasında 2-2.5 litre su tüketimine dikkat edilmelidir" diye konuştu.

Etiketler : Susuzluğu gidermek için Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka gazlı içecek tüketmeyin
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