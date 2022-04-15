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15 Nisan 2022 Cuma 12:58:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 14:58:00

Siirt Pervari'de oruç böyle açılıyor! 95 yıllık gelenek

Kaynak: AA

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Siirt'in Pervari ilçesinde yaklaşık 95 yıldır ezan sesinin yanı sıra çalınan sirenle iftar yapıyor.

Pervari ilçesine, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ilçe halkına iftar ve sahur vaktinin duyurulması amacıyla Ankara'dan gönderilen siren sistemi, ramazan ayının sembolü haline geldi.

Pervari Belediyesine ait olan ve ilçe halkının "borazan" olarak adlandırdığı siren sistemi, iftar vakti okunan ezanın hemen ardından görevli tarafından evinin damına çıkarılarak yaklaşık 1 dakika kullanılıyor.

Siren sistemi görevlisi 76 yaşındaki Hadi Özer, AA muhabirine Kürtçe yaptığı açıklamada, 20 yıldır evinin damında iftar ve sahur vaktinde siren çaldığını söyledi.

İlçede geçmişte davulcu ve minareli caminin bulunmaması nedeniyle getirilen siren sisteminin bir geleneğe dönüştüğünü belirten Özer, kendisinden önce uzun yıllar borazanı başka görevlilerin kullandığını bildirdi.

Şu anda sireni Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın talimatıyla kendisinin kullandığını aktaran Özer, sistemin geçmişinin bir asra dayandığını anlattı.

İftar saatinde ezana saygı amacıyla ezanın hemen ardından sireni kullandığını, herkesin bu sese alıştığını ifade eden Özer, "Elektriksiz kol aparatının çevrilmesiyle çalışan sireni iftar ve sahur vaktinde çalıyorum. Bazen gece saat 02.00'de evin damına çıkarak sahur vaktini beklediğim oluyor. Halk tarafından borazan olarak bilinen siren sesi uzak köylerden de duyuluyor." dedi.

"Borazan kültüründen ziyadesiyle memnunuz"

Vatandaşlardan Selman Şimşek de siren sesinin ramazan aylarında ilçenin vazgeçilmezi haline geldiğini bildirdi.

Ezan sisteminin gelişmesine rağmen bu kültürün devam ettiğini belirten Şimşek, "Borazan kültüründen ziyadesiyle memnunuz. Borazan çocukluğumuzdan beri bildiğimiz ve ramazan ayına has bir gelenektir. Çocukken çok dinlerdik. Bazen çalındığında evimizden koşup büyüklerimizin yanına gider, iftar saatinin geldiğini haber verirdik." diye konuştu.

Abdurrezzak Buluç ise özellikle elektrik kesintileri sırasında herkesin iftar ve sahur vaktini öğrenmek için siren sesini beklediğini anlattı.

"Elektrik kesintilerinin olduğu günlerde halk siren sesiyle iftar vaktinin geldiğini öğreniyor. Küçükken hepimiz evlerimizin damına çıkıp siren sesini bekliyorduk." diyen Buluç, bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Etiketler : SİİRT PERVANİ SİREN RAMAZAN
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