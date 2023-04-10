VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zekat kime verilir?
İtikaf nedir? Kadınlar itikafa girebilir mi?
İftar yemeğinde iyi yağ tüketin
Sahurda mutlaka yumurta yiyin
Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı
CHP'de Sadullah Ergin krizi!
10 Nisan 2023 Pazartesi 09:27:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 09:27:00

Sahurda mutlaka yumurta yiyin

ABONE OL

Ramazan'da yeterli ve dengeli protein almak, enerji kaybının önüne geçiyor.

Ramazan'da protein tüketimi de son derece önemli. İftar ve sahur sofralarında tercih edilen besinler, gün içinde tok kalma süresinin uzamasını sağlarken, enerji kaybı yüzünden yaşanan halsizliklerin giderilmesini olumlu yönde etkiler. Bu nedenle Ramazan'da dengeli ve yeterli miktarda protein almak şart. Hayvansal protein kaynaklarının içeriğindeki doymuş yağların fazlasının getirebileceği olumsuz etkiler ve bitkisel protein kaynaklarının içeriğindeki lif, mineral gibi diğer maddeler göz önünde bulundurulmalıdır. Hayvansal proteinlerden en sağlıklı olanı yumurtadır. Çok pişirildiğinde protein değeri kaybolan yumurta içerdiği D vitamini açısından da önemli kaynaktır. Protein açısından yumurtadan sonra gelen kırmızı etlerin tüketimine içeriklerindeki doymuş yağlardan dolayı dikkat etmek şart.

Etiketler : ramazan enerji protein

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX