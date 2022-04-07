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Sahur Kapıkule'de, iftar yurt dışında
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07 Nisan 2022 Perşembe 15:33:00 - Güncelleme:07 Nisan 2022 Perşembe 15:33:00

Sahur Kapıkule'de, iftar yurt dışında

Kaynak: AA

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İhracat yüklerini yurt dışına götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen tır şoförleri, evlerinden uzakta sahur yaptıktan sonra yollarına devam ediyor.

Ramazanda da mesailerine devam eden, Türkiye'den aldıkları yükü Avrupa ülkelerine götürmek için sınır kapısına gelen tır sürücüleri, araçlarının dolabındaki yiyeceklerle hazırladıkları sofralarda veya tır parkındaki restoranda sahur yapıyor.

Ailelerinden uzakta sahur ve iftar yapan tır şoförlerinin ramazanı buruk geçiyor.

Gaziantep'ten aldığı yükü Polonya'ya götüren Mustafa Aydaş, AA muhabirine, 10 yıldır tır şoförlüğü yaptığını söyledi.

Ramazan ayını ailesinden uzakta yollarda geçirdiğini belirten Aydaş, "Helal rızık peşinde, ekmeğimizin peşinde yolumuza devam ediyoruz. Tır şoförlüğü gerçekten zor bir meslek. Sevdiklerimizden, evimizden uzak nerede denk gelirse orada sahurumuzu, iftarımızı yapıyoruz." dedi.

"Tırımızın dolabında çayımız, kahvaltılıklarımız var"

Sahuru Kapıkule'de yaptığını anlatan Aydaş, şöyle devam etti:

"İnşallah iftarımızı da Polonya'da yapacağız. Yollardayız her zaman. Tırımızın dolabında çayımız, kahvaltılıklarımız var. Yemeğimiz içeceğimiz hepsi burada. Aileden uzakta bir ramazan geçiriyoruz, zor bir durum. Sevdiklerimizden, çoluğumuzdan çocuğumuzdan uzaktayız. Helal rızık peşinde direksiyon sallıyoruz. Günlerce, gecelerce uyumadığımız oluyor. Zorlu koşullarda hayat mücadelesi veriyoruz."

"Çoluktan çocuktan, evden barktan uzağız"

Mustafa Aydaş'ın yeğeni tır sürücüsü Ali Aydaş da Gaziantep'ten Kosova'ya masa ve sandalye taşıdığını ifade etti.

Sahuru Kapıkule'de yaptığını anlatan Aydaş, şöyle konuştu:

"Aracımızın dolabında yiyeceğimiz var, burada hazırlayıp sahurumuzu yapıyoruz. Etimiz, yumurtamız, sucuğumuz, bulgurumuz, çayımız, şekerimiz her şeyimiz var. Her türlü yiyecek ihtiyacımızı burada karşılıyoruz. İftarımızı da Bulgaristan'da mı Makedonya'da mı Allah nerede nasip ederse orada açacağız. Çoluktan çocuktan, evden barktan uzağız. Ne yapalım bizim de mesleğimiz bu. Bayramı inşallah evimizde geçirirsek bu bizim için güzel bir mutluluk olur."

Bazı tır şoförleri de sahuru tır parkındaki restoranda yapıyor.

Tır şoförü Furkan Başkıran ise ramazanın güzel geçtiğini belirterek, "Kapıkule'de sahurumuzu ve iftarımızı yapabiliyoruz. Yemeğimizi yedik, istikametimiz Polonya, sağ salim gidip gelmeyi temenni ediyoruz." dedi.

Etiketler : Tır şoförü Furkan Başkıran Kapıkule sahur
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