Rami Kütüphanesi'nde çocuklara özel iftar

Türkiye'nin en büyüğü olan kütüphanede Ramazan etkinlikleri kapsamında Osmanlı geleneği olan tekne orucu programı düzenlendi. İlk Ramazanı geçiren Rami Kütüphanesi'nde 4-10 yaş aralığındaki çocuklara özel Rami'de İftar: İlk Orucum, İlk Kitabım etkinliğine yer verildi. Etkinliğe katılan çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi. Sahurlarını evde yapan çocuklar, iftarlarını açmadan önce kütüphanede hep birlikte oyunlar oynadı, masal ve hikayeler okudu. 30 çocuğun katıldığı etkinlikte, öğle ezanıyla birlikte iftarlar açıldı. İftarlarını açan çocuklara kitap hediye edildi. Etkinlik hakkında bilgi veren kütüphane çalışanlarından Gülfem Öztürk, "Osmanlı kadim kültürümüzün devamı olan, tekne orucunu çocuklarla birlikte kütüphanede açıyoruz. Çocuklarımız 4-10 yaş aralığında. Her biri sahurlarını yaptılar, öğle ezanıyla birlikte oruçlarını açtılar. Biz de kendilerine Rami Kütüphanesi olarak kitap hediye ettik" dedi.