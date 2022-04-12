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12 Nisan 2022 Salı 07:19:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 15:56:00

Ramazan'da spora ara vermeyin

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Birçok kişi Ramazan'da spor yapmaya ara vermek gerektiğini düşünse de oruç tutarken spor yapmak mümkün.

Birçok kişi Ramazan'da spor yapmaya ara vermek gerektiğini düşünse de oruç tutarken spor yapmak mümkün. Uzmanlar, eşlik eden bir sağlık problemi yoksa oruç tutulurken fiziksel aktivite ve egzersiz yapmakta sakınca olmadığını belirterek "Oruç tutarken spor rutininizden ödün vermenize gerek yok, sadece yaptığınız egzersizin şiddetini azaltmalısınız" diyor. Vücutta depo edilen şekeri azaltan ve terle kaybedilen suyu artıran yüksek yoğunluklu egzersizlerden ramazanda uzak durulması gerektiğini kaydeden uzmanlar, "Spor kulübündeyken yaptığınız antrenman sürelerini biraz kısaltıp, dinlenme sürelerini artırabilir, set sayılarını ve kullandığın ağırlıkları azaltabilirsiniz. Bunun yanı sıra pilates, yoga, reformer pilates, düşük tempolu yürüyüş veya yüzme gibi egzersizleri de tercih edebilirsiniz" önerisinde bulunuyor.

Etiketler : spora ara vermeyin spor oruç tutarken spor yapmak
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