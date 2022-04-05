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05 Nisan 2022 Salı 13:15:00 - Güncelleme:05 Nisan 2022 Salı 13:16:00

Ramazan'da reflü ve mide problemlerinden korunmanın 10 etkili yolu

Kaynak: IHA

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Oruç tutmak vücudun tüm sistemleri gibi sindirim sistemini de etkileyebileceğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Murat Keskin, reflü ve mide problemlerinden korunmanın ise 10 etkili yolunu sıraladı.

Oruç tutmak vücudun tüm sistemleri gibi sindirim sistemini de etkileyebileceğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Murat Keskin, reflü ve mide problemlerinden korunmanın ise 10 etkili yolunu sıraladı.

Uzun süren açlık ve ardından kontrolsüzce yenilen yemekler midede ağrı, yanma, gaz, şişlik, hazımsızlık, kramplar ve reflüyü tetikleyebileceğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Murat Keskin, "Bu sebeple sağlıklı ve düzenli yeme alışkanlığı bu ayda bilhassa önemlidir. Ramazan'da reflü ve mide problemlerinden korunmanın 10 etkili yolu vardır. Birincisi, uzun süreli açlıktan korunmak için, mutlaka sahur yapılmalı, ağır yağlı, baharatlı, acılı gıdalar yerine daha hafif olan çorba, süt ürünleri, sebze ve zeytinyağlı yemekler tercih edilmelidir. İkincisi, sahur ve iftarda alınan gıda miktarı azaltılmalı, iftardan sonra yaklaşık bir buçuk saat aralıklarla iki ara öğün alarak yeme düzeni oluşturulmalıdır. Üçüncüsü, iftar ve sahurda gıdalar iyice çiğnenerek ve yavaş yavaş yenilmeli, hızlı yemekten kaçınılmalıdır. Dördüncüsü, iftar ve sahurda ağır yağlı ve şerbetli tatlılar yerine, sütlü ve meyve tatlıları tercih edilmelidir. Beşincisi, sindirim problemine yol açmamak için kızartılmış, kavrulmuş besinler yerine haşlanmış, fırında ve ızgarada yapılmış yemekler tüketilmelidir. Altıncısı, iftara hafif yemeklerle başlanmalı, ardından az yağlı sebze ve et yemeği veya salatayla devam edilmelidir. Yedincisi, öğünlerde alınan sıvı miktarı arttırılmalı, günde en az 2-2,5 litre su ile beraber taze sıkılmış meyve suları, sebze suları, ayran gibi içecekler tüketerek vücudun sıvı ihtiyacı karşılanmalıdır.

Sekizincisi, sahur ve iftarda büyük porsiyonlar yerine, küçük porsiyonlar şeklinde beslenilmelidir. Az az, sık sık yeme şekli tercih edilmelidir. Dokuzuncusu, hareketsizlikten özellikle kaçınılmalı, öğünlerden sonra kısa süreli yürüyüşler, hafif egzersizler yapılmalıdır. Özellikle reflüden kaçınmak için, sahurda yemekten en az yarım saat sonra yatılmalıdır. Son olarak onuncusu, mide ve karındaki gaz ve şişkinliği, aynı zamanda kabızlığı engellemek için sebze, meyve, kepekli ekmek, kuru baklagiller gibi yüksek lifli gıdaların alınmasına özen gösterilmelidir" dedi.

Etiketler : ramazan reflü Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Murat Keskin reflü ve mide problemleri
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