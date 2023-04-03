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03 Nisan 2023 Pazartesi 09:46:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 09:46:00

Ramazan insanı hata yapmaktan koruyan bir ay

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Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Ramazan'ın insanı hata yapmaktan koruyucu etkisinin olduğunu kaydetti.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Ramazan'ın insanı hata yapmaktan koruyucu etkisinin olduğunu kaydetti. Tarhan, "Bu savunma etkisinde kişinin kendi nefsiyle hesaplaşmayı sağlaması, kendi arzularıyla, dürtüleriyle hesaplaşma sağlaması yadsınamaz. Ramazanda kişi kendini nefis muhasebesinden geçiriyor. Kendini öz denetime sokuyor. Nerede yanlış yaptım? Dur, düşün, yeniden değerlendir diyor" yorumunu yaptı. Tarhan, "Hep söylenen bir şey vardır: Oruç tutarken sadece midemize değil, gözümüze, kulağımıza ve bütün uzuvlarımıza oruç tutturmak diye söylenir. Bu şekilde bir oruç olursa zaten ramazanın o ilahi hedefine uygun bir oruç oluyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : ramazan insan hata

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