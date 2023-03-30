Porsiyonları küçültün

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30 Mart 2023 Perşembe 09:41:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 09:41:00

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Ramazan'da oruç tutan kişilerin sağlıklarına daha fazla önem vermeleri, iftar ve sahur menüleri konusunda daha dikkatli olmaları gerekir.

Ramazan'da uzun açlık süresi nedeniyle oruç tutan kişilerin sağlıklarına daha fazla önem vermeleri, iftar ve sahur menüleri konusunda daha dikkatli olmaları gerekir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Birsen Demirel, oruç tutanlar için şu önerileri sıraladı: Oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklarla her seferinde azar azar küçük porsiyonlar şeklinde beslenin. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi yiyeceklerden oluşan hafif bir kahvaltı yapın. Kavrulmuş, kızartılmış ve tütsülenmiş yemeklerden uzak durun. İftardan 1-2 saat sonra yürüyüş yapın.

Etiketler : ramazan porsiyon oruç iftar sahur

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