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15 Nisan 2022 Cuma 12:53:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 12:53:00

Pakistan'da eğitim gören Türk öğrenciler iftarda buluştu

Kaynak: AA

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Pakistan'ın başkenti İslamabad'da çeşitli üniversitelerde okuyan Türk öğrenciler, iftarda bir araya geldi.

Pakistan'da eğitim alan Türk öğrencilerin kurduğu sivil toplum örgütü Pakistan Mezun ve Mensupları Derneğince (PAMDER) organize edilen iftar programına 20'nin üzerinde Türk öğrenci katıldı.

İftar sofrasını birlikte hazırlayan öğrenciler, akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açtı.

Türk mutfağına özgü yemeklerin yanı sıra Pakistan'ın geleneksel lezzetleri arasında bulunan börek türü "samosa", sebzelerin kızartılarak hazırlandığı "pakora", "celebi" tatlısı ve "ruh afza (gül suyu)" içeceği iftar sofrasında yer aldı.

Sıla hasreti

Ramazanı gurbette karşılayan Türk öğrenciler, duygularını AA muhabiriyle paylaştı.

Uluslararası İslam Üniversitesi ilahiyat öğrencisi Bilal Çarkçı, ramazanı gurbette karşıladıklarını belirterek, "Ülkemizden kilometrelerce uzakta olsak da vatan hasretini buradaki Türk dostlarımızla gideriyoruz." dedi.

Ulusal Modern Diller Üniversitesi (NUML) öğrencisi Furkan Taşer, Türk öğrencilerle iftar programı düzenlediklerini, bundan dolayı kendisini Türkiye'den çok da uzakta hissetmediğini ifade etti.

Uluslararası İslam Üniversitesinde ilahiyat öğrenimi gören Muhammed Nurullah Bakırhan da gurbeti ramazanda daha çok hissettiklerini ancak Türklerle bir araya gelip iftar yapmanın mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Etiketler : PAKİSTAN TÜRK ÖĞRENCİ
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