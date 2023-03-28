Orucun kazası için fidye verin

Din İşleri Yüksek Kurulunun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ramazan orucunu tutmakla yükümlü olduğu halde tutmamış veya bir mazeretten dolayı tutamamış kişiler, öncelikle tutmadıkları oruçların sayısını belirler. Bu oruçlarını, oruç tutmanın yasak olduğu bayram günlerinin dışındaki günlerde kaza ederler. Her ne sebeple olursa olsun gününde tutulamamış Ramazan orucunun kaza edilmesi gereklidir. Aynı şekilde kefaret, adak veya başlanıp bozulmuş nafile oruçların kazası da gereklidir. Bir Ramazan'ın kaza borcu yerine getirilmeden, öteki Ramazan gelecek olursa, kaza borcuna ilaveten bir de fidye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar.