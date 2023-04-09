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09 Nisan 2023 Pazar 09:45:00 - Güncelleme:09 Nisan 2023 Pazar 09:45:00

Oruçta başınız ağrıyorsa soğuk kompres yapın

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Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Migren gibi çok şiddetli bir ağrıyla karşılaşmadığınız sürece orucunuzu bozmadan bu ağrıları gidermek mümkün. İftar ve sahur arasında bol su için” dedi.

Aç ve susuz kalma süresinin artması vücutta birtakım ağrılara neden olabiliyor. Kişide ayda 1 ya da 2'den fazla olmamak kaydıyla ataklar şeklinde gelen bir ağrı varsa ve bu ağrılar ilaç dışı yöntemlerle geçiyorsa bu kişilerin sahur ve iftar öğünlerini düzgün takip ederek oruçlarını tutabileceklerini paylaşan Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, "Ancak migren gibi kronik ağrısı olan kişilerde oruç tutmak bu ağrıyı tetikleyebilir. Migren gibi çok şiddetli bir ağrıyla karşılaşmadığınız sürece orucunuzu bozmadan bu ağrıları gidermek mümkün. İftar ve sahur arasında bol su için" dedi.

Etiketler : oruç ağrı migren baş soğuk kompres

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