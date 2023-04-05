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05 Nisan 2023 Çarşamba 16:58:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 16:58:00

Oruç tutmak spor yapmaya engel değil

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Prof. Dr. Nurzat Elmalı, “Ramazan'da spor yapmak için en uygun zaman, iftardan hemen önce veya iftardan 2-3 saat sonrasıdır” dedi.

Oruç tutmanın spor yapmaya engel teşkil etmediğini ifade eden Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sporcu Sağlığı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nurzat Elmalı, "Ramazan'da spor yapmak için en uygun zaman, iftardan hemen önce veya iftardan 2-3 saat sonrasıdır" dedi. Prof. Dr. Elmalı, "Ramazan orucunun bağışıklığı güçlendirdiği, kilo vermeyi kolaylaştırdığı, kolesterol ve kan basıncı değerlerinde düşme gibi vücudumuz üzerinde pek çok olumlu etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Sıvı-mineral kayıplarının yerine konulması, hücre yenilenmesi (özellikle kas) için protein gereksinimin hemen karşılanması gerekmektedir. İftardan önce egzersiz yapacaksanız düşük yoğunlukta ve 30-40 dakika gibi kısa tutmalısınız" diye konuştu.

Etiketler : ramazan spor yapmak iftar

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