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02 Nisan 2023 Pazar 08:28:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 08:28:00

Mineral kaybı için maden suyu tüketin

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Ramazan ayında spor yapanların ekstra sıvı almaları gerekiyor.

Uzmanlar Ramazan ayında özellikle spor yapanların ekstra sıvı almaları gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle çay ya da kahveyi mümkün olduğunca az tüketmek gerekliliğinin üzerinde durulurken, mineral yönünden zengin maden sularının Ramazan'da daha fazla tüketilmesinin sporcular için son derece yararlı olduğunun altı çiziliyor. Prof. Dr. Selda Bereket Yücel, "İftardan 1,5 ila 2 saat sonrası yapılan egzersizler en ideal olanıdır. Uyku zamanlaması ve sahur ile ilgili bir problem yaşanmadığı durumlarda daha çok bu seçenek dikkate alınmalıdır."

Etiketler : ramazan mineral maden suyu

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