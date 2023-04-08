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Mehmetçik mazlumun yanında
08 Nisan 2023 Cumartesi 09:45:00 - Güncelleme:08 Nisan 2023 Cumartesi 09:45:00

Mehmetçik mazlumun yanında

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Türkiye, mazlumların yanında olmaya devam ediyor.

Türkiye dünyanın her yerindeki mazlumların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Mehmetçik Ramazan dolayısıyla birçok ülkedeki Müslümanlara yardım kolisi ulaştırıyor. NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü KFOR bünyesinde 1999'dan bu yana görev yapan Türk askeri, 24 yıldır her Ramazan ayında olduğu gibi bu sene de ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı. Kosova'nın doğusundaki Ştimle Belediyesi'ne bağlı köylere Mehmetçik ile giden Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nda görevli doktor ve hemşire önceden tespit edilmiş ihtiyaç sahibi yaşlılara sağlık taraması yaptı. Mehmetçik ise ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi dağıttı. Mehmetçik Ramazan ayı boyunca Kosova genelinde ihtiyaç sahibi 500 aileye Ramazan kolisinin yanı sıra bin 500 adet Ramazan pidesi dağıtacak. Yaklaşık 24 yıldır Kosova'da görevli olan Türk askeri, her sene Ramazan ayında iftar çadırları da kuruyor.

Etiketler : mehmetçik ramazan mazlum yardım kolisi

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