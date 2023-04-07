Kur'an yol gösterir, ahlaklı olmayı sağlar

Kur'an yol göstericidir, merhametin kilidini açar. Kur'an-ı Kerim'de Ramazan'dan "Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an indirildiği aydır" diye söz edilir. Kur'an-ı Kerim, peygamberimize vahyolunduğu günden beri hiçbir değişikliğe uğramadan bize kadar gelmiştir. Bu özelliği taşıyan başka bir kitap yoktur. Diğer semavî dinlerin kitapları zamanla değişikliğe uğramış, insanlar tarafından ilâve ve çıkartmalar yapılmak suretiyle değiştirilmiştir. İndiği gibi bir kelime ilâve edilmeden ve bir kelime eksilmeden günümüze kadar gelen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Nitekim, Kur'an-ı Kerim'de; "Doğrusu Kur'an-ı biz indirdik, onun koruyucusu da biziz." buyrulmaktadır. Kur'an'ı Kerim, eşi olmayan bir kitaptır, çünkü o, insan sözü değil, Allah kelâmıdır. Peygamberimiz sadece onu insanlara tebliğ etmeye memurdur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır: "De ki, her kim Cebrail'e düşman ise, bilsin ki o, Kur'an'ı Allah'ın izni ile, kendisinden öncekini tasdik ederek, yol gösterici ve mü'minlere müjdeci olarak, senin kalbine indirmiştir."

BU AYDA GİZLENMİŞ

Kur'an'ın hükmüyle bu ayda gizlenmiş "Kadir Gecesi" bin aydan daha hayırlıdır. İşte Müslümanlar, bu mühim fırsatı kaçırmamak için Kuran'ı okumaya çok gayret gösterirler. Bazı Müslümanlar ise Allah'ın rızasını kazanmak için adeta Kur'an'ı yeni indirilmiş gibi okur ve dinlerler. Bu dinlemenin çok farklı seviyeleri vardır. Sanki bu yüce hitabı Resul-i Ekrem'den işitiyor gibi hatta Hazret-i Cebrail'den, belki Mütekellim-i Ezelî'den dinliyor gibi büyük bir tefekküre ve zevke sahip olanlar dahi vardır. Yüce Allah, "Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'ân'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden Ramazan ayını idrâk edenler, onda oruç tutsun..." (Bakara, 185) buyurmuştur.

HZ. ALİ TÜRBESİ'NDE TOPLU İFTAR

Irak'ın Necef kentindeki Müslümanlar, Hz. Ali Türbesi'nin avlusunda kurulan yer sofrasında toplu olarak oruçlarını açtı.