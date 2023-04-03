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Kabe'de ramazanın ilk 10 günü 9 milyonun üzerinde Müslüman ibadet etti
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03 Nisan 2023 Pazartesi 14:05:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 14:05:00

Kabe'de ramazanın ilk 10 günü 9 milyonun üzerinde Müslüman ibadet etti

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan, ramazan ayının ilk 10 günü 9 milyondan fazla Müslüman'ın Kabe'de ibadet ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Haremeyn İşleri Başkanlığı konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, Mescid-i Haram'da ramazan ayının ilk 10 gününde 9 milyon 357 bin 853 Müslüman'ın umre yaptığı ve namaz kıldığı kaydedildi.

Mescid-i Nebevi Başkanlığından yapılan açıklamada da, ramazanın ilk on gününde 10,3 milyon Müslüman'ın Mescid-i Nebevi'yi ziyaret ederek ibadet ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 26 Mart'taki açıklamasında, "daha fazla kişiye ibadet fırsatı vermek için" ramazan ayında herkesin sadece bir kez umre yapabileceğini duyurmuştu.

Etiketler : suudi arabistan ramazan müslüman ibadet kabe

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