İtikaf nedir? Kadınlar itikafa girebilir mi?

Dini bir terim olarak itikaf; akıllı, ergenlik çağına gelmiş bir Müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet/Allah'a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir. İtikafta bulunan kimse zaruri ihtiyaçlarından başka bir sebeple bulunduğu camiden çıkmaz. Yeme, içime ve uyuması camide olur. İtikaf sürecinin gündüzleri oruçlu geçirilir. Hz. Peygamber'in özellikle Ramazan içinde ve son 10 gününde itikaf yaptığını bildiren birçok Hadis-i Şerifler vardır. Bu şekliyle itikaf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikafta bulunabilirler. (Merğinani, el-Hidaye, İstanbul, I, 132) Şafii mezhebine göre ise, mescid dışında itikaf caiz değildir. Kadın kocasından izin alarak mescitte itikaf yapar. Zira Hz. Peygamber'in eşlerinin mescidde itikafa girdikleri rivayet edilmiştir (Müslim, İ'tikaf, 6). İtikaf sırasında oruçlu bulunmak da şart değildir.