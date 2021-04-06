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06 Nisan 2021 Salı 14:44:00 - Güncelleme:06 Nisan 2021 Salı 14:44:00

İstanbul'da pide fiyatları açıklandı

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365 gram sade pide 4 liradan, 365 gram susamlı-yumurtalı pide ise 5 liradan satılacak.

İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, 365 gram susamlı-yumurtalı pide ise 5 liradan satılacak.

İstanbul Fırıncılar Odası tarafından pide fiyatına ilişkin teklifi değerlendiren İstanbul Esnaf Odaları Birliği Tarife Komisyonu, kentte, 2021 yılında tüm fırınlarda geçerli olacak pide fiyatlarını açıkladı.

Buna göre, 365 gram sade pide 4 liradan, 365 gram susamlı-yumurtalı pide ise 5 liradan satılacak.

Geçen yıl 6 farklı gramajda ve kriterde pidenin yer aldığı tarifede bu sene aynı gramajda iki farklı pide için fiyat belirlendi. 2020'de 350 gramlık sade pide 3 lira, 350 gramlık yumurtalı susamlı pide fiyatı da 3,5 liraydı.

Etiketler : ramazan pide pide fiyatları
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