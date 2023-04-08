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08 Nisan 2023 Cumartesi 09:41:00 - Güncelleme:08 Nisan 2023 Cumartesi 09:41:00

İftardan sonra enerji içeceği diyabeti artırıyor

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Prof. Dr. Hakan Uçar, enerji içeceklerinin içindeki yüksek doz kafein ve taurinden dolayı kalp hastalıklarına neden olduğunu belirtti.

Medical Park Florya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Hakan Uçar, enerji içeceklerinin içindeki yüksek doz kafein ve taurinden dolayı kalp hastalıklarına neden olduğunu belirtirken, iftardan sonra tüketiminde ise diyabet riskini arttırdığını söyledi. Uçar, ''Enerji içeceklerinin içinde başta kafein, karbonhidrat, şeker ve taurin olmak üzere birçok madde var. Ramazan'da kişilerin, özellikle kaybettiği zindelik durumunu veya enerji yoksunluk durumunu yerine koyabilmek için iftardan sonra içtiğini duyuyoruz. Tam tersi olarak bir yeri düzeltelim derken başka sistemleri bozabiliyoruz. İftardan sonra tüketim uyku bozukluğuna yol açabilir. Bu da ertesi gün yorgunluk ve halsizliğe neden olabilir. Yani kişiyi kısır bir döngüye sokabilir, diyabet riskini artırabilir" dedi.

Etiketler : iftar diyabet enerji içeceği

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