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10 Nisan 2023 Pazartesi 09:29:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 09:29:00

İftar yemeğinde iyi yağ tüketin

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Ramazan'da yağ tüketimi daha da önem kazanıyor.

Yetişkinlerin, günlük beslenme ile aldıkları enerjinin yaklaşık %20-30'unun yağlardan sağlanması öneriliyor. Uzmanlar, sporcularda bu oranın %35'e kadar ulaşabileceği belirtiyor. Doymuş yağlar, beyin hücrelerinin ana bileşenlerinden biridir ve bu nedenle sağlıklı beyin fonksiyonu için gereklidir. Doymamış yağlar tipik olarak zeytin, fındık, ayçiçeği veya tohum gibi bitki kaynaklarında ve balıkta bulunur. Doymamış yağlar özellikle kalp damar sistemi hastalıklarına yakalanma riskinizi azaltır, iyi kolesterolü arttırarak kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Oruçluyken sağlıklı yağ tüketimine dikkat etmek, gün içinde vücudun dengeli olmasını sağlar.

Etiketler : ramazan iftar yağ oruç

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