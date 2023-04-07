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07 Nisan 2023 Cuma 09:58:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 09:58:00

İftar ve sahur arasında mutlaka dişleri fırçalayın

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Uzmanlar iftar ve sahurun ardından yapılan düzenli ağız temizliğinin dişlerin bakterilere karşı savaşını destekleyerek vücut sağlığını koruduğunu belirtiyor.

Ramazan ayının gelmesiyle uzmanlar iftar ve sahurun ardından yapılan düzenli ağız temizliğinin dişlerin bakterilere karşı savaşını destekleyerek vücut sağlığını koruduğunu belirtiyor. Diş Hekimi Ömer Karaaslan, "İftar ve sahurdan sonra fırçalanmayan dişler, açlık sürecinde bakterilerin akınına uğruyor. Bu durum diş çürüklerinin oluşmasına zemin hazırlarken hoş olmayan nefes kokularına ve çeşitli diş eti rahatsızlıklarına neden olabiliyor" dedi. Karaaslan, "Bakterilere ev sahipliği yapan dil bölgesi kötü nefes sorununun oluşmasını destekliyor. Bu nedenle bu bölgenin diş kazıyıcılarla temizlenmesi büyük önem taşıyor" dedi.

Etiketler : ramazan iftar sahur ağız temizliği

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