Ramazan'da tövbe ile arının

Yapılan hatalara tövbe etmek her insan için gerekli bir prensiptir. Günahlardan dolayı tövbe etmek farzdır. Yapılan her bir günah için ayrı ayrı tövbe etmek gerekir. Tövbe ise dört aşamada gerçekleşmektedir. Yapılan günahı terk etmek, pişmanlık duymak, kesin bir kararla bir daha yapmamaya azimli olmak, kul hakkı yenmiş ve bu sebeple günaha girilmiş ise kul hakkı için helallik almak tövbenin ana prensipleridir. Ramazan, günahtan arınmak için fırsat ayıdır. Bu kutsal günlerde tövbe için kapılar sonuna kadar açılır. Hz Peygamberimiz (S.A.V.) "Günahından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir" buyurur. Tövbe sadece dille olamaz, gönülle de olmalıdır. Çünkü tövbe işlenen günahtan vazgeçmek mânasına gelir. Allah, yalvaran kalbi bilir. Onun için sonsuz rahmetiyle kapıları açar.

ÜMİTSİZ OLMAYIN



Günah bağışlanmaz diye ümitsizliğe düşülmemelidir. Ayrıca çokça günaha girmiş olanlar için "Allah senin günahların bağışlamaz" denmemelidir. "Bu zamana kadar günah işle sonra tövbe et", "Alkolik adam tövbe etmiş, öyle bir şey olmaz" gibi daha nice yanlış cümleler ifade edilmektedir. Yine günahına tövbe edip camiye gelen kişiler eleştiriye tabi tutulmakta ve "Burada senin yerin yok" diyenler çıkabilmektedir. Bu hususların tümü doğru değildir. Allah günah işleyenlerin tövbesini kabul edicidir. Böyle kelimeler insanların yapmış olduğu hatalara pişmanlık duymamasına ve Allah'ın rahmetinden ümit kesilmesine sebep olabilecektir. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed, (S.A.V.) "Benim de kalbime gaflet çöküyor. Ben de Allah'a günde yüz defa istiğfâr ediyorum" diye buyurmuştur.

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