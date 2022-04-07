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07 Nisan 2022 Perşembe 15:32:00 - Güncelleme:07 Nisan 2022 Perşembe 15:34:00

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftarda gençlerle buluştu

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gençlik İftarı"na katılarak, orucunu gençlerle açtı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen iftarda konuşan Erbaş, gençlerin ramazan ayını tebrik etti.

Allah'a itaat ve teslimiyet ile can taşıyan her varlığa karşı şefkat ve merhametin Müslüman düşünce ve ahlakının iki önemli noktası olduğunu anlatan Erbaş, dünyayı, kaybettiği ve muhtaç olduğu değerlerle buluşturmanın Müslüman gençlere düştüğünü belirtti.

Erbaş, gençlerin gayretleriyle daha iyi bir dünyanın inşa edileceğine inandığını kaydetti.

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı gençler Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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