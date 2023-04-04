Çocukların ahlakı için bir fırsat

Evdeki atmosfer çocuğu etkiler. Camide oynadığı oyun ve koşuşturmalar olumlu karşılandığı ölçüde ibadete yaklaşır ve bilinçaltında Müslüman olma ile olumlu bir yatkınlık oluşur. Ramazan'ın psikolojik kazanımlarının başında; çocuklar tuttukları oruç ve kıldıkları teravih namazı ile bir iş başarma, yetişkinler tarafından onay görme, her şeyden önemlisi büyüme arzularını tatmin ederler. Bu nedenle Ramazan çocuklara ahlaki değerleri, içinde yaşadığı toplumun kültürünü öğretmek için büyük bir fırsattır. Çocuklara verilecek din eğitimi öğretiminin de çocukluk yıllarında planlı ve bilinçli bir şekilde başlatılması ve devam ettirilmesi gerekmektedir. Din eğitimi ve öğretiminin önemli bir parçasını ibadetlerin öğretimi oluşturmaktadır. İbadetler, inancın insan ruhunda yerleşip pekişmesini sağlarlar.