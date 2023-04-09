Çileği sofradan eksik etmeyin

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09 Nisan 2023 Pazar 09:43:00 - Güncelleme:09 Nisan 2023 Pazar 09:43:00

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Diş Hekimi Derya Sağıroğlu, diş çürümelerinin önüne geçmek için, günde iki kez fırçalama rutininin aksatılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Ramazan'da yaşanan uzun süreli açlık ve susuzluğun ağız kokusunu tetiklediğine dikkat çeken Estetik International Diş Hekimi Derya Sağıroğlu, diş çürümelerinin önüne geçmek için, günde iki kez fırçalama rutininin aksatılmaması gerektiğinin altını çizdi. Bu dönem taze sebze ve meyve tüketilmesini öneren Sağıroğlu; çilek ile peynir, yoğurt gibi süt ürünlerini ramazan ayında dişlere sağlık katacak besinler olarak gösterdi. Sağıroğlu, "Çay, kahve, çikolata gibi yiyecek ve içecekler diüretik (idrar söktürücü) özelliğe sahip olduğu için vücudun susuz kalmasına sebep olur. Gün içinde susuzluk yaşamamak için iftar ve sahurda bu besinlerin kontrollü tüketilmesi önemli. Bunlar yerine iftar ve sahurda bolca su, taze meyve, sebze ve süt ürünleri tüketmek daha doğru bir tercih olur. Yemekleri yavaş ve çiğneyerek yemek de sindirime yardımcı olacaktır" diye konuştu.

Etiketler : diş çürümeleri ağız kokusu çilek

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