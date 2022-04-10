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10 Nisan 2022 Pazar 12:18:00 - Güncelleme:10 Nisan 2022 Pazar 12:18:00

Bu köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak

Kaynak: İHA

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Bursa'da Dedeler köyünde Ramazan ayında ve başka günlerde davul çalınmıyor.

Bursa'da Keles ilçesinin Dedeler köyü sakinleri tam 600 yıldır Ramazan ayında ve başka günlerde davul çalmıyor.

1400'lü yıllarda Rumları irşât etmek maksadı ile bölgeye yerleştiği bilinen Şeyh Selahaddin Buhârî Hazretlerinin Dedeler köyünde türbesi bulunuyor. Dedeler sâkinleri, Selahaddin Buhârî Hazretlerine hürmeten köylerinde 600 yıldır davul çalmıyor. Ramazan ayında vatandaşlar sahura kendi imkanlarıyla kalkıyor.

600 yıldır devam eden davul çalmama geleneği Dedeler köyünde bu yıl da devam ediyor.

Kendisi de Dedeler köyünden olan Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Dedeler köyünde Şeyh Selahaddin Buhârî Hazretlerinin kabri var bu türbeye saygı olması için köyde hiç bir şekilde davul çalınmıyor. Köyde davul Ramazan ayında da başka zamanda hiç çalınmıyor" dedi.

Etiketler : Dedeler köyü Bursa Keles ilçesi RAMAZAN
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