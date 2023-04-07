Bayburt'ta ‘Onbeşi' geleneği

Bayburt'ta her yıl Ramazan'ın 15'inci gününde çocukların katılımıyla düzenlenen "Onbeşi" geleneği bu yıl da devam etti. Kentte, Ramazan kültürünün önemli bir parçası olan "Onbeşi" geleneği kapsamında çocuklar, iftardan sonra evleri dolaşarak kuruyemiş ve şeker topladı. Renkli görüntülere sahne olan gelenekte, yöre sakinleri de kapılarına gelen çocukları eli boş göndermeyerek yüzlerini güldürdü. Bayburt Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile çeşitli sivil toplum kuruluşları da "Onbeşi" dolayısıyla sokaklarda çocuklara şeker ve kuruyemiş dağıttı. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Şehrimizde yıllardan beri devam eden geleneğin sürekliliğini arzu ediyoruz. Çocuklarımız bir taraftan Ramazan'ın ulvi havasını teneffüs ederken, bir taraftan da birbirleriyle dayanışma duygusunu, kardeşliği, paylaşmayı öğreniyorlar. Biz bundan çok mutluyuz. Belediye olarak bu geleneğin devamı için gayret sarf ediyoruz. İnşallah gelecek yıllarda aynı şekilde sağlık içerisinde nice Onbeşileri birlikte kutlayacağız" dedi.