VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO: Finlandiya'da asker konuşlandırmamız bu ülkenin kendi kararına bağlı
"En zorlu koşullarda dahi ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz"
Malatya'daki konteyner kentlere 20 bin 209 depremzede yerleştirildi
YÖK lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarlarını artırdı
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Bakan Akar kanaat önderleriyle bir araya geldi
04 Nisan 2023 Salı 12:38:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 12:38:00

Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki imparatorluk kapısına cam bölmeli koruma

Kaynak: AA

ABONE OL

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yer alan imparator kapısının bulunduğu alana cam bölme konuldu.

Ramazan ayında da İstanbul'un en çok ziyaret edilen mekanlarından Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki imparatorluk kapısını korumak için önlem alındı.

Ahşap kapının her iki yanına cam bölme yerleştirilip ziyaretçilerle doğrudan teması kesilerek aşınma ve tahribatın önüne geçilmesi amaçlandı.

Caminin imparator kapısında bulunan ahşap madalyon, aşınma ve tahribat nedeniyle geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılmıştı.

Etiketler : ramazan ayasofya camii imparatorluk kapısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX