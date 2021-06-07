9 değil, 13 haftalık hamileyim

Meslektaşı Burak Yamantürk ile birlikte olan oyuncu Özge Özpirinçci, hamile olduğu iddialarını doğruladı. Yazılanların aksine 9 hafta hafta değil, 13 haftalık hamile olduğunu belirten Özpirinçci, güzel dileklerini ileten herkese teşekkür etti. Özpirinçci ile Yamantürk, yaz sonunda nikâh masasına oturmayı planlıyor.