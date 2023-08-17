Yollardaki Togg sayısı 2 bini geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Togg üretim ve teknoloji kampüsünü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ziyaret ederek incelemelerde bulunduklarını aktardı.

Togg üretim ve teknoloji kampüsünü Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın @memetsimsek ile ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. #Togg, sadece bir otomobil değil, aynı zamanda inovasyon, tasarım ve mühendisliğin bir araya geldiği bir vizyondur.



Hedef, global pazarlarda güçlü olmak! pic.twitter.com/nnGy8GtDsE — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) August 17, 2023

Togg'un, sadece bir otomobil değil, aynı zamanda inovasyon, tasarım ve mühendisliğin bir araya geldiği bir vizyon olduğunu vurgulayan Kacır, "Hedef, global pazarlarda güçlü olmak. Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen Togg sayısı, Temmuz ayının toplamını geçti. Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı. Üretim daha da hızlanacak. Yıl sonuna dek toplam 28 bin Togg T10X üretimi hedefleniyor" dedi.

Ziyarette, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş da yer aldı.