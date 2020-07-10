Yerli otomobilde önemli gelişme! Arazi çalışmaları başladı

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bursa'da kurulacağı kesinleşti.



Başkan Erdoğan, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde, yerli otomobilin tanıtımında yaptığı açıklamayla fabrikanın, Gemlik ilçesi Hara bölgesinde bulunan, TSK'ya ait araziye kurulacağını açıkladı.

Hara bölgesinde bulunan TSK'ya ait arazideki alanda çevre düzenleme çalışmaları başladı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarının ise 22 milyar lira olacağı belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, yol, ıslah ve altyapı çalışması yapılacak olan alan, limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakınlığıyla biliniyor.İnşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarı 22 milyar lira olacak.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, yakın zamanda temel atma töreni gerçekleştirilecek olan fabrikanın kurulacağı alanda, çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.

TOGG SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

TOGG'un dün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı:

"Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır. #YeniLigGemlik."