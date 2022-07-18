Yeni elektrikli modeller geliyor

Geçtiğimiz günlerde elektrikli araçlar için getirilen ÖTV güncellemesi ve hızlı şarj altyapı lisanslarının dağıtılmasıyla birlikte piyasa hareketlendi. Elektrikli modelleri Türkiye'ye getirmek için çok acele etmeyen birçok marka, yeni modeller için planlamalarını hızlandırdı. Bu yılın son aylarından itibaren ülkemize gelmeye başlayacak yeni elektrikli modeller 2023 yılında daha da hızlanacak. Eylül ayından itibaren satışa sunulacak Renault Megane E-Tech, Hyundai IONIQ 5, MG ZS EV ile birlikte 2023 ilk yarıda satışa sunulacak gelecek Togg, Toyota bZ4X, Nissan Ariya, Peugeot 2008, Citroen C4, Dacia Spring ve Marvel başta olmak üzere çok sayıda model yolların voltajını yükseltecek. 2023 yılı son çeyreğinde Türkiye'ye gelmesi planlanan Volkswagen'nin yüzde 100 elektrikli modelleri ID.3 ve ID.4 ile rekabet daha da kızışacak. Türkiye pazarında elektrikli SUV modeli ZS EV ile önemli bir başarı yakalayan MG, yıl sonunda modelin teknik olarak elden geçirilmiş yeni versiyonunu satışa sunmaya hazırlanıyor. Görsel olarak da makyajlanan otomobilde yapılan en büyük iyileştirmeyse 440 km'ye kadar çıkan menzil. Kapasitesi yükselen batarya paketiyle menzil, şehir içindeki yolculuklarda 550 km'ye kadar yükselebiliyor. Ayrıca aracın gücü de 10 kw artışla 115 kw'ye yükseltilmiş. Lüks elektrikli SUV Marvel'in de 2023 ilk çeyrekte ülkemiz pazarına sunulması planlanıyor.

ELEKTRİKLİ İLK TOYOTA

Japon üretici Toyota'nın ilk yüzde 100 elektrikli modeli bZ4X'in de önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Avrupa'da satışı başlayan ilk elektrikli model bZ4X'ten bu yıl 6 bin adet üretilmesi hedefleniyor. 60 dakika şarjla 516 kilometre menzile ulaşan Toyota bZ4X'te önden çekişli ve 4×4 olmak üzere iki ayrı çekiş sistemi sunuluyor. Önden çekişli versiyonda 204 beygirlik motorla sıfırdan 100 km/s hıza 7.5 sn'de ulaşn aracın 4×4 versiyonunda toplam gücü 218 beygir olan iki ayrı motor kullanılıyor.

NISSAN ARIYA SIRADA

Yüzde 100 elektrikli SUV'larda kendine özel bir yer açmayı planlayan Nissan, yeni modeli Ariya'yı 2023'te getirmeyi planlıyor. 160 kW, 178 kW ve 225 kW dört tekerlekten çekişli versiyonları bulunan aracın menzili 530 km'ye kadar yükseliyor.

Türkiye elektrikli otomobil pazarında KONA ile kendine özel bir yer açan Hyundai, ikinci elektrikli modeli IONIQ 5'i eylül ayından itibaren getirmeye hazırlanıyor. 58 kWh ve 72,6 kWh olmak üzere iki farklı güçte motoru bulunan yenilikçi otomobilde 800 volt DC hızlı şarj sistemi standart olarak sunuluyor. Aracın bataryası 18 dakika içinde yüzde ondan yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor. Menzili 481 km'yi aşan otomobil, sadece 5 dakika hızlı şarj cihazına bağlandığında 100 km menzile ulaşabiliyor. Dünyada yılın otomobili seçilen, şık ve özgün tasarımı kadar yüksek donanım seviyesiyle de dikkat çekecek SUV, markanın elektrikli araç atağındaki en büyük kozlarından biri olacak.

RENAULT MEGANE İDDİALI

Bu yılın sonunda ülkemiz yollarına çıkacak yüzde 100 elektrikliler içinde Renault Megane E-Tech, geniş satış ağı ve yüksek marka imajının da etkisiyle son derece iddialı bir model olacak. Yeni Megane E-Tech'te 96 kW (130 beygir) ve 160 kW (218 beygir) olmak üzere iki farklı motor kullanılıyor. Ülkemize sadece en güçlü motorlu versiyonun ithal edilmesi planlanıyor. Tek şarla menzili 470 km'ye kadar çıkan model, hızlı şarj istasyonlarında 30 dakikada 300 km menzile yetecek kadar şarj olabiliyor. Yeni ÖTV düzenlemesinde matrah sınırına takılmazsa, motor gücüne göre yüzde 10'luk başlangıç dilimine giren model, bu sayede önemli bir avantajı da yakalayabilecek.